Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 39,61 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,02 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,44 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 598.111 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. 32,09 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 15,68 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,86 EUR.

Am 13.11.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -48,379 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

