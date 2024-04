Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 51,22 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 51,22 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 51,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 382.521 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 58,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 14,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 22,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,16 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 15,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

