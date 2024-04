Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Mittwochvormittag Boden gut

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 51,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 51,80 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,80 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.305 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,63 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 19,59 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,16 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,67 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 14.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 15,97 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

