Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz haussiert am Vormittag

10.04.25 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Plus bei 33,46 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 33,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 33,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 185.047 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft. Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 36,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 8,97 Prozent wieder erreichen. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.11.2024. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 12,61 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie VW-Aktie trotzdem im Minus: E-Auto-Absatz in Europa verdoppelt DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

