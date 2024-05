Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Nachmittag fester

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 49,68 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 49,68 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,12 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 292.363 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 58,86 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 18,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,16 Prozent.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,67 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt am Nachmittag zu