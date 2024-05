Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag im Aufwind

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 49,70 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 49,70 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.778 Porsche Automobil vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 58,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 19,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,58 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

