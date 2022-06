Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verbilligt sich am Vormittag

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte um 10.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 74,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 74,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.719 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 15.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,84 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 67,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,50 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 10.05.2022.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 15,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

