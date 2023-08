Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz steigt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,84 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,96 EUR an. Bei 50,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 38.599 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2022 bei 74,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 31,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,38 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 5,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,38 EUR aus.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,98 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

