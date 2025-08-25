DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Blick

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Nachmittag ab

10.09.25 16:11 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 35,91 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,82 EUR -0,28 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 35,91 EUR nach. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,91 EUR. Bei 36,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 99.049 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 18,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 15,18 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen