Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 35,91 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 35,91 EUR nach. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,91 EUR. Bei 36,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 99.049 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 18,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 15,18 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins