Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 43,86 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 43,86 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 43,47 EUR. Bei 44,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 320.004 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,49 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,29 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 17,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

