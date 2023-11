Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz fällt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 43,85 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 43,85 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,85 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,01 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 6.309 Aktien.

Am 11.11.2022 markierte das Papier bei 61,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 28,33 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 5,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,29 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 17,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

