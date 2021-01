Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit negativen Vorzeichen

Die Porsche SE Vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 55,24 EUR abwärts. Die Porsche SE Vz-Aktie sank bis auf 54,78 EUR. Bei 55,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.963 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Bei 70,66 EUR markierte der Titel am 10.01.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,83 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 14,32 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

