Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 46,53 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 46,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 47,03 EUR. Mit einem Wert von 46,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 266.210 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,18 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 22,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 41,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 11,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 19.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,16 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

