Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz behauptet sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 46,48 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,69 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,14 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 247.703 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 21,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,39 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,14 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 21.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer