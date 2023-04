Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 53,00 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 53,22 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.032 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,74 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 37,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,79 EUR am 22.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,50 EUR.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 14.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

