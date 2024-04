Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,32 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 51,32 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 51,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.659 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,84 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,16 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

