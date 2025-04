Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 32,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 32,36 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,51 EUR. Bei 32,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 471.334 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,66 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 59,64 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,43 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,61 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche-Aktie im Plus: Erhöhte Lagerbestände in den USA

VW-Aktie trotzdem im Minus: E-Auto-Absatz in Europa verdoppelt

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren