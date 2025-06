Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 34,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 34,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 34,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 281.177 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 49,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 43,43 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Porsche Automobil vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,53 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer