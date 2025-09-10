Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 36,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,32 EUR. Bei 36,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 147.841 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 17,35 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,13 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil vz 1,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

