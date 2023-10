Porsche Automobil vz im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag höher

11.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 47,38 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 47,38 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,56 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 422.196 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 45,06 EUR. Mit Abgaben von 4,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,86 EUR aus. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 13.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,39 EUR je Aktie aus.

