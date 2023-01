Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag Verlust reich

Um 09:22 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 56,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 56,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.666 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,79 EUR am 22.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,33 EUR.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 19.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

