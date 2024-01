Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 45,33 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 45,33 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 44,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,25 EUR. Zuletzt wechselten 552.673 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 60,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 24,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,12 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 65,14 EUR angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 19.03.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,16 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein