Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Montagnachmittag

12.02.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 46,45 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 46,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 46,86 EUR. Bei 46,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.444 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt. Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,33 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an. Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,39 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste

