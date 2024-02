Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 46,17 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,20 EUR. Bei 46,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 14.846 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,18 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,34 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,79 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,14 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,39 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste