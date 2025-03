Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag verlustreich

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 38,77 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 38,77 EUR abwärts. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,77 EUR nach. Mit einem Wert von 39,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.164 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,95 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 13,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 38,86 EUR angegeben.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 26.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -40,223 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel DAX schwächelt nachmittags