Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kursplus

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 53,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 53,20 EUR. Bei 52,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 143.799 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 84,74 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,36 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 49,79 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 75,50 EUR.

Am 15.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,28 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

