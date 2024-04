Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 51,00 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 51,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.044 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,33 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,16 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 15,97 EUR fest.

