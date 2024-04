Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 50,94 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 50,94 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 50,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277.796 Porsche Automobil vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,86 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Gewinne von 15,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,67 EUR aus.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Am 20.05.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 15,97 EUR im Jahr 2024 aus.

