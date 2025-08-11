Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 36,43 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 36,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,34 EUR. Bisher wurden heute 15.563 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Mit Abgaben von 16,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Am 18.08.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

