Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag leichter

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 35,93 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 35,93 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.707 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,62 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 15,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil vz einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

