Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Donnerstagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 47,81 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 47,81 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 47,84 EUR. Bei 47,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 20.544 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 61,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2022). Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 21,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 45,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,75 Prozent.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 68,86 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 13.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu