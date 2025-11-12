Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil gewinnt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil. Zuletzt wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 37,37 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 37,37 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,37 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 294.405 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil-Aktie 18,49 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,20 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

