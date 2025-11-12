Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Zuletzt sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 37,43 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 37,43 EUR zu. Bei 37,60 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 493.961 Porsche Automobil-Aktien.

Bei 40,37 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,85 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,62 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,00 EUR aus.

Porsche Automobil gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 708,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 6,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

