Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 36,95 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 36,95 EUR. Bei 37,00 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.751 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 8,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Porsche Automobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00 EUR an.
Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,11 Prozent verringert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,20 EUR je Porsche Automobil-Aktie.
