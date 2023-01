Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 55,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 55,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.854 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Bei 49,79 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 12,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 19.05.2021 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,00 EUR.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.03.2024 dürfte Porsche Automobil vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 14,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

