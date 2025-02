Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 37,78 EUR nach oben.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 37,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,80 EUR. Bei 36,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 449.663 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 52,32 EUR. Gewinne von 38,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,86 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 13.11.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 12,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

