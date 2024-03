Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 48,20 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 48,20 EUR. Bei 48,05 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 337.411 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 22,12 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,59 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,16 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,14 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

