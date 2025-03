Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verbilligt sich am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 38,63 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 38,63 EUR. Bei 37,86 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 132.122 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 35,44 Prozent Luft nach oben. Bei 33,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,54 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,86 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -40,223 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

