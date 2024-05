Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Nachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 49,97 EUR zu. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 50,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.004 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

