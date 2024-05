Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,56 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.873 Porsche Automobil vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 18,77 Prozent zulegen. Bei 41,65 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus