Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 57,52 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 57,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,50 EUR. Zuletzt wechselten 387.054 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 74,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,35 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 15,89 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,62 EUR im Jahr 2023 aus.

