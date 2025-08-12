Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,35 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 36,47 EUR. Mit einem Wert von 36,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 106.345 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 189,78 Prozent zurück. Hier wurden -1019000000,00 EUR gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,05 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Ausblick: Porsche SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr bedeutet

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf