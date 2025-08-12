DAX24.221 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Grün

13.08.25 12:05 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Grün

13.08.25 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,35 EUR.

Porsche Automobil Holding SE Vz
36,50 EUR -0,01 EUR -0,03%
Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 36,47 EUR. Mit einem Wert von 36,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 106.345 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 189,78 Prozent zurück. Hier wurden -1019000000,00 EUR gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,05 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
03.02.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

