Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 48,83 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 48,83 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,81 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,86 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.222 Stück gehandelt.

Am 23.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 47,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,93 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,25 EUR.

Am 13.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,41 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

