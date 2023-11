Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 44,01 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,01 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 44,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 319.672 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2022 bei 61,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,01 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 5,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,29 EUR an.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

