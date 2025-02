Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 38,09 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 38,09 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,31 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 174.552 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,40 EUR am 22.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,81 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,86 EUR.

Am 13.11.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,99 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

