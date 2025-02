Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,79 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,79 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,54 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.093 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 11,62 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,81 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 25.03.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 12,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt letztendlich zu

Porsche-Aktie zieht an: Volkswagen-Tochter Porsche will massiv Stellen streichen