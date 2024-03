Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Aufwind

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 47,73 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 47,73 EUR. Bei 48,11 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 238.592 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 12,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,23 EUR je Aktie aus.

