Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag ohne große Veränderung

Heute im Fokus

Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust. Gründer von Under Armour übernimmt wieder Chefposten. Boeing hat keine Unterlagen zu Arbeiten an Rumpf-Fragment. RTL verdient wegen schwachem Werbemarkt weniger. SAF-HOLLAND will Dividende deutlich anheben.