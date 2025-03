Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 37,79 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 37,79 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,75 EUR nach. Mit einem Wert von 37,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.927 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,62 Prozent.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86 EUR an.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.03.2025 erwartet. Porsche Automobil vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -40,223 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

