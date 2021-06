Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit Einbußen

Die Porsche SE Vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 97,26 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 97,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,82 EUR. Bisher wurden heute 85.096 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 102,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,45 EUR am 28.10.2020.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,50 EUR an. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie in Höhe von 14,99 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images